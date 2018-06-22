Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95427
ALTIN
192.537
DOLAR
4.7134
STERLİN
6.2584
EURO
5.4854
TFF Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
TFF Süper Kupa maçının tarihi...
Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi
Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
Yarım milyona yakın kişi okuma...
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da bölgesel düzen
Son Dakika
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da...

BYEGM Kıraathanesi açıldı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Akarca, "Millet kıraathaneleri projeleri, toplumumuzun bilim, kültür ve sanat ufkunu geliştirmenin yanında, tarihimizi de daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır." dedi.

BYEGM Kıraathanesi açıldı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Akarca, "Millet kıraathaneleri projeleri, toplumumuzun bilim, kültür ve sanat ufkunu geliştirmenin yanında, tarihimizi de daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:59
0 Okunma
BYEGM Kıraathanesi açıldı

ANKARA

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, "Millet kıraathaneleri projeleri, toplumumuzun bilim, kültür ve sanat ufkunu geliştirmenin yanında tarihimizi de daha iyi öğrenmemizi sağlayacaktır." dedi.

Akarca, Bayın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Ek Bina'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, kıraathane tarihinin Sultan Abdülmecit dönemine dayandığını hatırlatarak, ilk kıraathanenin 1864'te Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Derneği'nde Münif Paşa tarafından açıldığını söyledi.

Akarca, bilim, sanat ve kültür alanlarında toplumsal gelişimi ileriye taşımada kıraathanelerin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın sözünü ettiği tüm projelere tüm gayretimizle iştirak etmeye çalıştık. Bu kıraathaneyle Cumhurbaşkanımızın millet kıraathaneleri projesinin ilkini açıyoruz." diye konuştu.

BYEGM Kıraathanesi'nde 7 binin üzerinde eser, 400'ü aşkın nadir eser bulunduğunu aktaran Akarca, "Bunların içinde devletin askeri olaylardan eğitime, tarihten ekonomiye pek çok alanda yıllık faaliyetlerini konu alan salnameler, fen ve sanat anlamında dönemin süreli yayınlarından örnekler, harp mecmuaları ve ilk resimli dergi olan Şehbal'in tüm sayıları mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin ziyaretine açık olan kıraathanede, tüm gazete ve dergilere hem fiziki hem de dijital olarak erişebilinecek. Ziyaretçilere ücretsiz kek, kurabiye ve meşrubat verilecek.

Akarca, açılışın ardından basın mensupları ve açılışı takip eden vatandaşlara kek ve çay ikram ederek kıraathaneyi tanıttı.

Anahtar Kelimeler:
Basın Yayın Ve Enformasyon Genel MüdürlüğüBYEGMKıraathane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı
Seçmen bilgisi sorgulamada 'sahte site' uyarısı
Seçmen bilgisi sorgulamada 'sahte site' uyarısı
Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor
Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor
Karacabey soğanında rekolte beklentisi 40 bin ton
Karacabey soğanında rekolte beklentisi 40 bin ton
THY bin pilot alacak
THY bin pilot alacak
Yurt dışı seçmenden sandığa büyük ilgi
Yurt dışı seçmenden sandığa büyük ilgi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
THK'nin İHA kursları başlıyor
THK'nin İHA kursları başlıyor
TBMM Başkanlığından 'Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi' açıklaması
TBMM Başkanlığından 'Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ