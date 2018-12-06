Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93970
ALTIN
213.993
DOLAR
5.3217
STERLİN
6.8247
EURO
6.0398
Buzdolabından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Buzdolabından çıkan yangın evi kullanılamaz...
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS...
Fatih’te 4 katlı binada yangın
Fatih’te 4 katlı binada yangın
Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı 
Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı 
Comolli'den 'Koeman' açıklaması
Comolli'den 'Koeman' açıklaması

Buzdolabından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Ankara'da üç katlı binada bulunan dairede çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

Buzdolabından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Ankara'da üç katlı binada bulunan dairede çıkan yangında anne ve oğlu dumandan etkilendi

06 Aralık 2018 Perşembe 09:18
0 Okunma
Buzdolabından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

ANKARA

Ankara'da üç katlı binada bulunan dairede çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'ya bağlı Umut Mahallesi Yavuzevler Sokak'ta İran uyruklu ailenin yaşadığı apartmanın birinci katında buzdolabından yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, aile sakinleri yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken yangının çıktığı dairede yaşayan aile, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen İranlı aileden anne ve çocuğuna olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Bu arada yoğun duman nedeniyle apartmandaki diğer dairelerde mahsur kalan küçük yaşta bir çocuk ile diğer vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın evde büyük çapta hasara neden oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEvYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı 
Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı 
"Milli Tren Projesi" için mühendis alınacak
"Milli Tren Projesi" için mühendis alınacak
Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü
Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü
Önlemler can kayıplarını azalttı
Önlemler can kayıplarını azalttı
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
Londra Adalet Müşaviri görevden alındı
Londra Adalet Müşaviri görevden alındı
Hatay'da otelde yangın
Hatay'da otelde yangın
Polis kimlik kartları değişiyor
Polis kimlik kartları değişiyor
Tuncel ve Kışanak'ın bireysel başvuruları reddedildi
Tuncel ve Kışanak'ın bireysel başvuruları reddedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ