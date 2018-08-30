Büyük Zafer 96. yılında coşkuyla kutlanıyor

ANKARA
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde büyük coşkuyla kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Kara Harp Okulunda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağı, "Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Bağımsızlığa Giden Yolda" sloganıyla Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlenecek.
İstanbul'daki tören
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene katılanlar, daha sonra İstanbul Valiliği'ne geçti.
Vali Şahin'in, yerini almasının ardından tebrik töreni başladı.
Sırasıyla Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Ünsal ve diğer yetkililer, Vali Şahin'e tebriklerini sundu.
Valilikte düzenlenen programa yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer, dini cemaat temsilcileri de katıldı.
AA