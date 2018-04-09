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Bursa'ya iki metro hattı inşa edilecek

Aktaş: “Yıldırım Metrosu ile Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz”

Bursa'ya iki metro hattı inşa edilecek

Aktaş: “Yıldırım Metrosu ile Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz”

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:14
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Bursa'ya iki metro hattı inşa edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Ulu Cami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tamamı yer altından geçecek şekilde planlanan ve şehrin en yoğun bölgelerini kapsayan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini bu yıl içerisinde atmayı planladıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alinur Aktaş, kentin tarihi bölgelerinde bulunan mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, istişare toplantısı yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in de katıldığı toplantıda konuşan Aktaş, sanayi ile iç içe yaşayan Bursa'nın hızla geliştiğini ve büyüdüğünü, "eski Bursa" olarak anılan bölgenin özellikle Uludağ güzergahında olması sebebiyle dezavantajlar yaşadığını, yoğunluğun trafik düzenini ağırlaştırdığını belirtti.

Aktaş, göreve geldikten sonra trafik ve ulaşım konusunda hamleler yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah yeni metro yatırımlarıyla trafikte rahatlamayı bir nebze de olsa başaracağız. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız son görüşmede, 'Kesinlikle raylı sistem yapma. Metro veya metrobüs uygula' şeklinde tavsiyeleri oldu. Metro tamamen yer altı olduğu için maliyetli yatırım olabilir. İnşallah şehrin en yoğun bölgeleri olan Ulu Cami Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6,2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz. Tamamı yer altından olacak ve trafiğin akışını bozmayacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Osmangazi MetrosuYıldırım Metrosu
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