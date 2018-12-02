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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

02 Aralık 2018 Pazar 08:29
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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

BURSA

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde S.B'nin kullandığı 16 MEA 62 plakalı hafif ticari araç, Musa Koca idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Musa Koca (62) ağır yaralandı. S.B. ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Koca'yı, İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Koca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan araç sürücüsü S.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Öte yandan hafif ticari aracın içinde alkollü içki şişelerinin olduğu görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaTrafik Kazası
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