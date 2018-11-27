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Bursa'da iş yerinde patlama ve yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ayakkabı mağazası, çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Bursa'da iş yerinde patlama ve yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ayakkabı mağazası, çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

27 Kasım 2018 Salı 09:38
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Bursa'da iş yerinde patlama ve yangın

BURSA

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde 7 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Kadir Birinci'ye ait ayakkabı mağazasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin apartmandaki diğer dairelere de sıçrama ihtimali nedeniyle binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Patlamanın kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaIşyeriYangın
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