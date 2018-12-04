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Bursa'da fırına molotofkokteylli saldırı

Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

Bursa'da fırına molotofkokteylli saldırı

Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

04 Aralık 2018 Salı 10:19
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Bursa'da fırına molotofkokteylli saldırı

BURSA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde ekmek fırınına molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyayla Mahallesi Huzurevi Caddesi'ndeki Mehmet Taşkın'a ait ekmek fırınının önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, önce fırının camlarını sopalarla kırdı. Şüpheliler camları kırdıktan sonra fırının içerisine molotofkokteyli attı.

Bu esnada fırının imalat bölümünde çalışan işçiler dışarı çıktı. İşçilerin çıktığını görüp kaçan şüpheliler, yaklaşık 50 metre ileride Emin Keleş'e ait bir kasabın camına da taşla saldırdı.

Şüphelilerin attığı molotofkokteyli patlama ve yangına yol açmazken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin fırının önüne gelerek önce camı taşla sonra da sopayla kırdığı görülüyor. Görüntüye şüphelilerin molotofkokteylini fırına attıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları yansıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaFırınMolotofkokteyliSaldırı
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