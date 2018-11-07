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Bursa'da "film gibi" kovalamaca

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan minibüs sürücüsü, aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı

Bursa'da "film gibi" kovalamaca

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp silah göstererek kaçan minibüs sürücüsü, aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:48
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Bursa'da "film gibi" kovalamaca

BURSA

Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp silah göstererek minibüsle kaçan hırsızlık şüphelisi, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ramazan A. (23), iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisiyle polis ekiplerine silah gösterip Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım ilçe Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye doğru kaçmaya başladı.

Ankara Yolu Caddesi'ne ters şeritten girdikten sonra Kurtuluş Caddesi'ne doğru ilerleyen şüpheli, polisin önlem aldığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürdü.

Kaçarken kaldırımdaki minibüse ve ağaca çarptı

Şüpheli, polisin uyarı ateşi açmasının ardından kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu.

Filmleri aratmayan kovalamacının bittiği yerde daha sonra zanlıya polis ekiplerince "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda çalıntı olduğu iddia edilen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirdi.

Kazada hafif yaralanan Ramazan A, Muradiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, kovalamacanın her anı ve şüphelinin gözaltına alınması saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisşüpheliOtomobilKovalamaca
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