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'Burgazada Hoşgeldin'

MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada bugün Mavi Vatan'da hizmete başlayacak.

'Burgazada Hoşgeldin'

MİLGEM Projesi’nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada bugün Mavi Vatan'da hizmete başlayacak.

04 Kasım 2018 Pazar 12:55
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'Burgazada Hoşgeldin'

ANKARA

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi olan TCG Burgazada bugün Mavi Vatan'da hizmete başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek korvet için Milli Savunma Bakanlığınca özel klip hazırlandı. Klipte "MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin" ifadeleri yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, yerli üretim savaş gemileriyle güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda milli dizayn ve inşa faaliyetleriyle başlatılan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

"Mavi Vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasında bugünden itibaren görev almaya başlayacak TCG Burgazada'da silah ve sensörlerin entegre olduğu gelişmiş merkezi komuta kontrol sistemi yer alıyor.

MİLGEM Projesi kapsamında daha önce hizmete giren TCG Heybeliada ve TCG Büyükada'nın ardından üçüncü korvet olacak TCG Burgazada, 99,5 metre boya, 14,4 metre genişliğe ve 2 bin 400 ton ağırlığa sahip. Modern teknoloji ve silah sistemleriyle donatılan TCG Burgazada, intikal süratiyle ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili seyir menziline sahip olarak 10 gün denizde kalabiliyor. 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip korvet, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol görevlerine yönelik imkan ve kabiliyete sahip.

MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada’nın donatımına ise İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediliyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni katılan TCG Burgazada için özel klip hazırlandı.

Yunus balıkları ve Türk bayrağı görüntüleriyle başlayan klipte MİLGEM Projesi kapsamında üretilen TCG Büyükada'dan görüntüler yer alıyor. Korvetin seyir sırasında çekilen görüntülerinin bulunduğu klipte, personelin eğitim faaliyetleri, gemiye helikopterden personel indirilmesi ve atış gibi çeşitli görüntüler de yer alıyor.

Klip, "MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin" ifadeleriyle sona eriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MİLGEM ProjesiTCGBurgazadaMavi Vatanönce Vatan
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