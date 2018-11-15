Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93485
ALTIN
211.741
DOLAR
5.4279
STERLİN
7.0561
EURO
6.1526
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından...
Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak
Anadolu Efes, Panathinaikos'u ağırlayacak
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü
KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü
Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi
Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi

"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır." dedi.

"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"

İçişleri Bakanı Soylu: "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:13
0 Okunma
"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"

TBMM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı.

Soylu, "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.

Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayısının 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayısının 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayısının da toplam bin 609 olduğunu kaydeden Soylu, "15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluİçişleriFETÖOperasyonTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
'Dur' ihtarına uymayan sürücünün aracından 100 şişe içki çıktı
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu
Karabük'te iş yeri yangını
Karabük'te iş yeri yangını
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Başkentte trafik kazası: 1 ölü
Eski Zaman gazetesi başyazarı Ünal'a hapis cezası
Eski Zaman gazetesi başyazarı Ünal'a hapis cezası
'Gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz'
'Gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz'
İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak
İzmir Metro çalışanları sakal bırakacak
Tekirdağ'da kaçak tarım ilacı operasyonu
Tekirdağ'da kaçak tarım ilacı operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da uyuşturucu operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ