"Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu yapıldı"

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı.

Soylu, "Bugüne kadar 62 bin 730 FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiştir. İçişleri Bakanlığımızda 43 bin 648 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 225 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır." açıklamasında bulundu.

Tüm terör örgütlerine yönelik toplam operasyon sayısının 2018 itibarıyla 109 bin 737, tutuklu sayısının 12 bin 637, etkisiz hale getirilen terörist sayısının da toplam bin 609 olduğunu kaydeden Soylu, "15 Temmuz tarihinden bugüne kadar yapılan işlemler neticesinde 217 bin 971 kişi gözaltına alınmış, 16 bin 684 kişi hüküm giymiş olup 14 bin 750 kişi ise halen tutuklu durumdadır." ifadelerini kullandı.