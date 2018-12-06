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BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:18
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BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BUDOSeferIptal
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