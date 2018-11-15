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'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kılık kıyafeti, hayat tarzı, dünya görüşü ne olursa olsun, bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız." dedi.

'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kılık kıyafeti, hayat tarzı, dünya görüşü ne olursa olsun, bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:54
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'Bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız'

ANKARA 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Gençlik Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, çalıştayda gençlerin inanç ve medeniyet değerleriyle buluşması, gelecek umudu ve perspektifi bağlamında neler yapılabileceğinin müzakere edileceğini söyledi.

Gençliğin, bir milletin geleceği ve ülkenin en büyük zenginliği olduğunu belirten Erbaş, "Kılık kıyafeti, hayat tarzı, dünya görüşü ne olursa olsun, bu ülkenin bütün gençleri bizimdir ve hepsine ulaşmalıyız." ifadesini kullandı.

Bu yıl başlatılan, "Her Hocamıza 10 Genç Emanet" projesini hatırlatan Erbaş, proje kapsamında her hocanın kendisine emanet edilen 10 gencin eğitimleriyle, temel dini bilgileriyle, kitap okuma durumlarıyla, ibadetleriyle ilgileneceğini dile getirdi.

Erbaş, bugün gençlik çalışmalarının özel bir bilgi, yetenek ve formasyon gerektirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığı ve hayatın büyük oranda dijital alanda yaşandığı bir çağdayız. Kuşaklar arası farklılıkların günden güne derinleştiği, adeta her 10 yılda farklı ilgi ve algılara sahip bir neslin geldiği bir zamandayız. 10 yıl önce gelen nesil ile 10 yıl sonra gelen nesil arasında büyük bir kopukluk, iletişim bozukluğu görüyoruz, birbirini anlayamama gibi bir problem hissediyorsunuz. Bu problemleri biz çözeceğiz, dertliler çözecek. Kim bunu dert ediniyorsa onlar çözecek."

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Diyanet İşleri Başkanlığından uzmanlar ile gençliğe yönelik çalışmalar yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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