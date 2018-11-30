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Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kent merkezi, Bolu Dağı, Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda aralıklarla devam ediyor.

Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kent merkezi, Bolu Dağı, Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'nda aralıklarla devam ediyor.

30 Kasım 2018 Cuma 16:02
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Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı

BOLU/KOCAELİ

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat ParkıYedigöller Milli Parkı ile Aladağ bölgesi ve Gerede ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı.

Tabiat parklarına gelen tatilciler, kar manzarasının tadını çıkardı. Göl çevresinde bulunan iskelelerde hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, gezinti yapma ve piknik alanlarında mangal yakma fırsatı buldu.

Öte yandan kar yağışı Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmaması için bölgede sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ise sürücüleri, dikkatli seyretmeleri ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetre

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, dün etkili olan yağmurun ardından kar yağışı başladı.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı, 40 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BoluKocaeliKar Yağışı
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