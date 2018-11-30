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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimiyle Bolu kent merkezinde kar yağışı başladı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimiyle Bolu kent merkezinde kar yağışı başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 09:11
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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

BOLU

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kar yağışı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nda kar yağışı yer yer 7 santimetreye ulaştı. 

Güzergahta görev yapan karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kent merkezinde de kar yağışı sürüyor

Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Merkezde ise kar kalınlığı, 3 santimetreye ulaştı.

AA

Son Güncelleme: 30.11.2018 10:09
Anahtar Kelimeler:
Anadolu OtoyoluKışKarBolu Dağı
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