Bolu Dağı'nda kar engeli

Bolu’da dün gün boyu devam eden sağanak yağışın ardından gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde hafif şekilde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı'nda sürücüler, zincirsiz yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin şu anverilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. (Cumhuriyet)