Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
İstanbul'da kar başladı...
İstanbul'da kar başladı...
Bin 554 gün sonra...
Bin 554 gün sonra...
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Duru Kurt ile PAPARAZZİ’deyiz
Türk tarımında devrim
Türk tarımında devrim
Süper Lig 17. hafta programı
Süper Lig 17. hafta programı

Bolu Dağı'nda kar engeli

D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Bolu Dağı'nda kar engeli

D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:37
77 Okunma
Bolu Dağı'nda kar engeli
banner84

Bolu’da dün gün boyu devam eden sağanak yağışın ardından gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde hafif şekilde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Bolu Dağı'nda sürücüler, zincirsiz yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin şu anverilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. (Cumhuriyet)

Anahtar Kelimeler:
BoludağıD100İstanbulAnkaraBoluTIRKarTEM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Türkiye Güven Huzur Uygulaması
Kandıra hindisi sofraları süsleyecek
Kandıra hindisi sofraları süsleyecek
Muş'ta 68 yıl sonra opera gösterisi
Muş'ta 68 yıl sonra opera gösterisi
Trump'ın ülkeleri tehdidi kabul edilebilir bir durum değil
Trump'ın ülkeleri tehdidi kabul edilebilir bir durum değil
Anadolu'nun ilk camisi tadilatta
Anadolu'nun ilk camisi tadilatta
Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'de deprem!
'Türkiye Türk dünyasının direğidir'
'Türkiye Türk dünyasının direğidir'
Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
Başbakan'dan asgari ücret açıklaması
Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ