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Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:43
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Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

MUĞLA 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerden Tülü'nün şarkıcı olduğu, Mehmet Ali Sürensöy'ün ise İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BodrumSilahlı SaldırıMuğla2 ölü4 Yaralı
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