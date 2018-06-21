Bodrum'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerden Tülü'nün şarkıcı olduğu, Mehmet Ali Sürensöy'ün ise İstanbul ve Bodrum'da gece kulübü işletmeciliği yaptığı belirtildi.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.