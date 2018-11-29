Bodrum'da çok sayıda otomobil su altında kaldı

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucunda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gümbet Kavşağı istikametindeki yaklaşık 10 otomobil su altında kaldı. Otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Gümbet bölgesindeki çok sayıda iş yerini de su bastı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar da sel suları nedeniyle kapandı.

İlçede itfaiye ekipleri çalışmalara başlarken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.