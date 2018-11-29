Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95286
ALTIN
203.308
DOLAR
5.1546
STERLİN
6.5842
EURO
5.8636
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Sarıyer'de yol çöktü
Sarıyer'de yol çöktü
Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/TL, son 16 haftanın en...
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
14. hafta heyecanı başlıyor
14. hafta heyecanı başlıyor

Birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldürdü

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti

Birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldürdü

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti

29 Kasım 2018 Perşembe 10:05
24 Okunma
Birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldürdü

ANKARA

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını evinin önünde silahla ateş ederek vuran kişi intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Mamak'a bağlı Üreğil Mahallesi'ndeki Manolya Konutları'nda oturan Emine Ç. (39) ile bir süredir birlikte yaşayan Habib K. (50) kadın ile birlikte evinin önüne geldi.

Habib K, binanın otoparkında araç içinde tartıştığı Emine Ç.'yi bir süre sonra darbetmeye başladı. 

Bir süre sonra araçtan inen Emine Ç. ile birlikte binanın önüne gelen Habib K, üzerinde taşıdığı silahı çekerek tehditler savurdu.

"Seni kimselere yar etmem" diyerek ateş etti

Daha sonra Emine Ç.'ye "Seni kimselere yar etmem" diyerek bir kaç kez ateş eden Habib K, ağır yaralanan kadını rehin aldı.

Habib K, bu sırada silah sesini duyarak olay yerine gelen sitenin özel güvenlik görevlisini de yaklaşmaması konusunda tehdit etti.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Habib K. etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Kısa sürede olay yerine gelen polisleri karşısında gören Habib K, çevreye ateş etmeye devam ederken "teslim ol" çağrısı karşısında silahı kendine doğrulttu.

Özel harekat timleri operasyon düzenledi

Bir süre sonra polisin ikna çabası ile yaralı kadını polis ekiplerine veren zanlı teslim olmamak için direnirken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bu sırada polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırarak otoparka götürdüğü Emine Ç. ilk yardım ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zırhlı araçlarla olay yerine gelen özel harekat timleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemi alırken Habib K'ye silahını bırakması çağrısında bulundu.

Ailesinin ikna çabasıyla teslim oldu

Uzun süre polisin çağrısına direnen zanlı olay yerine çağrılan anne ve babası ile oğlunun ikna çabasıyla teslim oldu.

Olayın şokunu yaşayan oğlu Osman K, yanına geldiği babasına sarılarak ağladı. Bu sırada Habib K'nin anne ve babası da feryat ederek fenalık geçirdi.

Daha sonra Habib K, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emine Ç.'nin evli olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı ortaya çıktı

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler hayatını kaybeden Emine Ç.'nin evli olduğunu ve bir süredir eşinden ayrı yaşadığını belirledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKadınCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkan Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkan Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğiz
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Kırşehir’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü
Kırşehir’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü
Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış
Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış
Başkentte asayiş uygulaması
Başkentte asayiş uygulaması
Mardin'de terör operasyonu: 36 gözaltı
Mardin'de terör operasyonu: 36 gözaltı
Trakya'da kar yağışı uyarısı
Trakya'da kar yağışı uyarısı
Dünya Helal Zirvesi yarın başlıyor
Dünya Helal Zirvesi yarın başlıyor
"İşgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine engel olacağız"
"İşgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine engel olacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ