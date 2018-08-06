Bir haftada bin 310 kilogram eroin ele geçirildi

ANKARA

Uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında geçen hafta 872 kilogram eroin ile 2 milyon 229 bin 412 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

Van'da 437 kilogram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Özalp ilçe çıkışında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada 19 bidonda 404 kilo 345 gram likit eroin ile 33 pakette 33 kilo 597 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.