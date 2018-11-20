Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93461
ALTIN
210.693
DOLAR
5.3512
STERLİN
6.8731
EURO
6.1178
Depremlerde can kaybını 'akıllı beton' önleyecek
Depremlerde can kaybını 'akıllı beton'...
Can Öncü'nün başarısı dünya basınında
Can Öncü'nün başarısı dünya basınında
Türkiye'nin aşı bütçesi 18 milyondan 200 milyon dolara çıktı
Türkiye'nin aşı bütçesi 18 milyondan...
Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı
Ölü balinanın midesinden 6 kilo...
Yeni şarkı yeni imaj
Yeni şarkı yeni imaj

'Bir can kaybı olmadan sel tehlikesini atlattık'

Bodrum Kaymakamı Yılmaz, Bodrum'da meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Sevindirici olan vatandaşlarımızın herhangi birinin sel olayı nedeniyle yaralanmamış ve hayatını kaybetmemiş olmasıdır." dedi.

'Bir can kaybı olmadan sel tehlikesini atlattık'

Bodrum Kaymakamı Yılmaz, Bodrum'da meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Sevindirici olan vatandaşlarımızın herhangi birinin sel olayı nedeniyle yaralanmamış ve hayatını kaybetmemiş olmasıdır." dedi.

20 Kasım 2018 Salı 14:05
0 Okunma
'Bir can kaybı olmadan sel tehlikesini atlattık'

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili sağanağın neden olduğu selin ardından ev, iş yeri ve araçları zarar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İlçede, önceki gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanağın ardından meydana gelen dere taşkınları sele yol açtı.

Bodrum ilçe merkezi başta olmak üzere, Torba Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda kişinin maddi ve manevi zarar görmesine neden oldu. Araçların sürüklendiği, evlerin de sular altında kaldığı sele ilişkin Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hafif de olsa bir sel felaketi yaşadığını söyledi.

Yaklaşık üç saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Bunun getirdiği sel sorunlarını hep birlikte yaşadık. İlçemizde bulunan üç derenin etrafındaki konutlar ve iş yerleri hasar gördü. Dere yatağına yakın alanlarda bulunan araçlar da kısmi hasarlar gördü." dedi.

Yılmaz, sel felaketinin ilçe merkezinde ve Torba Mahallesi'nde daha yoğun yaşandığını vurguladı. Kaymakamlığa çok sayıda ihbarın geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Selin ardından, Bodrum Kaymakamlığına 100-150 telefon aldık. Bunun üzerine koordine olduk ve Kaymakamlığımız ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, AFAD ve kolluk birimleriyle olaylara müdahale ettik. Özellikle evlerdeki suların tahliyesi için hızla çalışmalara başladık. Sevindirici olan vatandaşlarımızın herhangi birinin sel olayı nedeniyle yaralanmamış ve hayatını kaybetmemiş olmasıdır. Şükürler olsun ki bir can kaybı olmadan bu sel tehlikesini atlattık."

"Görevimiz mağduriyetleri giderebilmek"

Bodrum'da zaman zaman altyapı yetersizlikleri ve yoğun yağış sebebiyle bu tür olayların yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, "Şu anda görevimiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda giderebilmek. Kaymakamlığımız, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye yönelik çalışma yapıyor. Hasar tespit çalışmaları için 27 Kasım'a kadar müracaat edilebilecek." diye konuştu.

Yılmaz, müracaatların AFAD bünyesinde değerlendirileceğini dile getirerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yaptığı inceleme sonucunda mağduriyetleri gidermeye yönelik yardımlar yapılacağını aktardı.

Evlerini su basan ilçe sakinlerine yönelik acil çözümler ürettiklerine değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Sel nedeniyle evleri su baskınına uğrayan ve su altında kalan vatandaşlarımızın barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirler aldık. 20'e yakın vatandaşlarımızı pansiyonlara ve öğretmenevine yerleştirdik. Zaruri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah uzun süreçte de onların mağduriyetlerini gidermek için her türlü tedbiri mevzuat çerçevesinde alacağız. Bugün itibariyle Kaymakamlığımıza hasar tespiti için ulaşan müracaat sayısı 90'dır. 19 adet aracın hasar gördüğü bilgisine ulaşılmıştır. Hasar tespitiyle ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir."

Bodrum Kaymakamlığına intikal eden dilekçelerle ilgili hızlı bir şekilde tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, çalışmalarda farklı kurumlara bağlı altı ekibin yer aldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BodrumSel Tehlikesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek
Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek
Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu
Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu
Düşen eğitim uçağının enkazı bulundu
Düşen eğitim uçağının enkazı bulundu
Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü
Göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü
'Uzlaştırma ve arabuluculuk' dizilerde anlatılacak
'Uzlaştırma ve arabuluculuk' dizilerde anlatılacak
İDO'dan iç hat seferlerini durdurma kararı
İDO'dan iç hat seferlerini durdurma kararı
Denizli'de eğitim uçağı düştü
Denizli'de eğitim uçağı düştü
Hız sınırı artıyor
Hız sınırı artıyor
Bodrum'u sağanak vurdu
Bodrum'u sağanak vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ