Bingöl'de PKK'lı teröristler güvenlik korucusunu şehit etti

BİNGÖL
Bingöl'de bir güvenlik korucusu PKK'lı teröristlerce şehit edildi.
Alınan bilgiye göre, Sancak beldesi Sudüğünü köyü Esenler mezrasında yaşayan güvenlik korucusu Ahmet Nebi dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.
Nebi'den haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Nebi'nin cesedi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu.
PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA