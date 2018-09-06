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Bilecik'te şiddetli yağış

Dolu nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı

Bilecik'te şiddetli yağış

Dolu nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı

06 Eylül 2018 Perşembe 09:45
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Bilecik'te şiddetli yağış

BİLECİK

Bilecik'te, doluyla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan dolunun ardından yağış sonrası çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Birçok cadde ve sokak şiddetli yağışın etkisiyle su altında kaldı. Kuvvetli yağış, vatandaşlara ve sürücülere de zor anlar yaşattı. Ekiplerin, cadde ve sokaklarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak'ta sel nedeniyle 2. el beyaz eşya dükkanının önünde bulunan makineler, sürüklenerek park halindeki araçlara çarptı. Araçların da birbirine çarpması sonucu hasar oluşurken, park halindeki bir araç da sürüklenerek kaldırıma çarptı. Diğer taraftan seyir halindeki bir aracın da kazı yapılan çukura düşmesi sonucu hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde su birikintisi ve kanalizasyonun patlaması nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir kamyonetin kasasında mahsur kalan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçit su doldu.

Belediye Başkanı Nihat Can, cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BilecikYağmurYağışSu
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