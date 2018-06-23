Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL

Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, dedektör köpekler eşliğinde adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile silah ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.