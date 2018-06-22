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Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız." dedi.

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 10:51
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Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Caniklibedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak." dedi.

Canikli, Yeni Şafak'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı.

Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağına ilişkin soru üzerine Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini söyledi. Yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurgulayan Canikli, "Bunun bir tane bile istisnası yok." dedi.

Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

Bedelli askerliğe yönelik kalıcı çözümün sorulması üzerine Canikli, "Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız kesinlikle." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikNurettin CanikliMSB
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