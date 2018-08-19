Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı

Bedelli askerlik için başvuru sayısı açıklandı

Bedelli askerlikte 12 bin kişi 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

Bedelli askerlik için başvuru sayısı açıklandı

Bedelli askerlikte 12 bin kişi 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:43
0 Okunma
Bedelli askerlik için başvuru sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak üzere dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin başvurduğu, müracaat sürecini tamamlayanlardan 12 bin kişinin 15 Eylül'de birliklerine sevk edileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

Bedellide ilk 3 döneme ait celp planlaması yapıldı

Bunlardan 61 bin 843'ünün paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bedelli AskerlikMSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Havalimanı'nda çalışacak kontrolör sayısı 335'e yükseldi
Yeni Havalimanı'nda çalışacak kontrolör sayısı 335'e yükseldi
Türk Kızılayı yurt içi kurbanda hedefine ulaştı
Türk Kızılayı yurt içi kurbanda hedefine ulaştı
Kesime gidecek kurbanlık sayısı açıklandı
Kesime gidecek kurbanlık sayısı açıklandı
Aranan 978 kişi yakalandı
Aranan 978 kişi yakalandı
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
Türkiye 19 yılda yaklaşık 211 bin depremle sallandı
Türkiye 19 yılda yaklaşık 211 bin depremle sallandı
"Bizi birleştirecek adalettir, ahlaktır"
"Bizi birleştirecek adalettir, ahlaktır"
Eskişehir'de 'millet bahçesi' için stadın yıkımına başlandı
Eskişehir'de 'millet bahçesi' için stadın yıkımına başlandı
Bingöl'de PKK'lı teröristler güvenlik korucusunu şehit etti
Bingöl'de PKK'lı teröristler güvenlik korucusunu şehit etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ