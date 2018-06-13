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Bayramda yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Ramazan Bayramı'nda, güneydoğu kesimleri dışında ülkenin büyük bölümünün yağışlı sistemin etkisinde kalacağı ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bayramda yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Ramazan Bayramı'nda, güneydoğu kesimleri dışında ülkenin büyük bölümünün yağışlı sistemin etkisinde kalacağı ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:29
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Bayramda yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

Ankara'da Ramazan Bayramı boyunca öğleden sonraları gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının cuma günü 31 derece, cumartesi ve pazar günleri ise 26-28 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da bayramın ilk günü yağış beklenmiyor. Cumartesi günü kısa süreli ve yerel, pazar günü ise gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklığının cuma günü 32 derece, cumartesi 31 derece, pazar günü 28 derece olacağı öngörülüyor.

İzmir ve Antalya'da, cuma günü yağış beklenmiyor. Hafta sonu ise iki ilde de gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri 31-34 derece beklenirken, pazar günü 29-30 dereceye düşeceği değerlendiriliyor.

Ramazan Bayramı'nda gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin meteorolojik tahmin ve erken uyarıları takip etmeleri ve buna göre tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

Bayram hazırlığının yapıldığı arife günü, ülkenin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Niğde, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın birinci günü olan 15 Haziran cuma ise ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Bitlis, Muş ve Van çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın ikinci günü olan 16 Haziran Cumartesi ise ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği değerlendiriliyor.

Bayramın üçüncü günü 17 Haziran Pazar da ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıYağış
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