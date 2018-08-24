Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
233.890
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7864
EURO
6.9689
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik...
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında
Gomis, Galatasaray'da iz bıraktı
Gomis, Galatasaray'da iz bıraktı
Fenerbahçe'nin transferde eli güçlendi
Fenerbahçe'nin transferde eli güçlendi

Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde çeşitli illerde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2018 Cuma 17:44
0 Okunma
Bayram tatilinin yedinci gününde trafik kazaları 9 can aldı

İZMİR

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 7'inci gününde Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Muğla, Antalya, Adana, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Adıyaman, Kütahya, Elazığ, Ordu ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, yaralanan 73 kişi hastanelere kaldırıldı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin yedinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye, yaralananların sayısı 671'e yükseldi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BayramTatilYolTrafikKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Bakan Varank Rusya Dijital Kalkınma Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur
Suriyeli yetimlere bayram yardımı
Suriyeli yetimlere bayram yardımı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim
Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi
İnternet kullanımı artıyor
İnternet kullanımı artıyor
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlik için başvuru sayısı açıklandı
Bedelli askerlik için başvuru sayısı açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ