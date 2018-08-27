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Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi.

Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:43
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Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

TEKİRDAĞ

Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'daKurban Bayramıtatilinde yaşanan yoğunluk turizmcileri sevindirdi.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiği söyledi.

Çebi, bayram tatilinin sezonun en iyi dönemine denk geldiğini ve bunun da turizmcinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Çebi, "Tatil boyunca özellikle Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğunluk yaşandı. Tatilciler özellikle mavi bayraklı plajları tercih etti. Otellerimizin doluluk seviyesi gayet iyiydi. Bazı tatilciler dönerken, bazıları da rezervasyonlarını uzatmaya karar verdi. Tatilci yoğunluğunun biraz daha süreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Tekirdağ'ın doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporları ile kamp ve karavan turizmini tercih edenlerin ilgisini çektiğini belirten Çebi, özellikle çocuklu aileler için Tekirdağ'ın çok uygun bir bölge olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın tatilcilerin gözde mekanı haline geldiğini dile getiren Çebi, "Bu yıl tatilcilerin yoğun olarak bölgemizi talep etmesi turizmciyi gelecek yıllar için yatırım yapıp daha fazla turisti ağırlamaya teşvik ediyor. Eylül ayı sonuna kadar tatil sezonu devam eder. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle de bölgemize her zaman talep var." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayram TatiliTurizmciler
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