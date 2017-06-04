Bayram tatili rezervasyonları başladı

"İç turizmin lideri" olarak nitelendirilen Balıkesir ile Çanakkale'deki turizm merkezleri, tatil sezonunu Ramazan Bayramı ile açmaya hazırlanıyor.

Yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ile Balıkesir'in Cunda ve Avşa adalarındaki tesislerin, yaz tatili sezonunun başlayacağı Ramazan Bayramı'nda yüzde 100 dolulukla hizmet vermesi bekleniyor.

"İç turizmin lideri" olarak nitelendirilen Balıkesir ile Çanakkale'deki turizm merkezleri, tatil sezonunu Ramazan Bayramı ile açmaya hazırlanıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üçer günlük tatillerde hareketliliğin yaşandığı tesislerde, Ramazan Bayramı öncesinde rezervasyonlar alınmaya başlandı.

İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa ağırlıklı olmak üzere ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda turisti ağırlayan kuzey Ege'deki Cunda, Bozcaada ve Gökçeada'da ile Marmara Denizi'nin gözdesi Avşa Adası'ndaki tesisler, yaz sezonundan oldukça umutlu.

Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Geliştirme Altyapı Hizmet Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Ayvalık Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda ciddi temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bir yandan da otel, pansiyon ve restoranlarda tadilatlar yapıldığını söyledi.

Bu yıl sezona 1 Mayıs itibarıyla çok hareketli girdiklerini dile getiren Özgültekin, "Ramazan Bayramı rezervasyonları erken başladı. Bazı tatilciler, 19 Mayıs haftası dönüşünde yerini ayırttı. Cunda Adası'nda bu yıl turizm anlamında çok umutluyuz." dedi.

"Yüzde 100 doluluk beklentisi"

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da ilçenin kuzey Ege'nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Adada sezonun bu yıl nisan itibarıyla başladığını, 1 Mayıs'ta rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Adanın 4 ay olan sezonu bu yıl biraz daha arttı. Şu anda 5 aylık bir sezonu yaşayacağız. Burası hem Çanakkale'nin hem de Kuzey Ege'nin lokomotif turizm bölgelerinden biri. Önümüzdeki veriler, yaz aylarının çok güzel geçeceğini anlatıyor bize. Bu anlamda da yaz sezonundan oldukça umutluyuz. Ramazan Bayramı tatili için otel ve ev pansiyonlarındaki rezervasyonlarımız, haftalar öncesinden yapıldı. Yüzde 100 dolulukla geçecek bir bayram tatili bekliyoruz."