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Bayram için otobüs biletleri tükendi

Ramazan Bayramı ve yaz tatil için seyahatler başladı, otobüs biletleri tükendi.

Bayram için otobüs biletleri tükendi

Ramazan Bayramı ve yaz tatil için seyahatler başladı, otobüs biletleri tükendi.

18 Haziran 2017 Pazar 12:02
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Bayram için otobüs biletleri tükendi

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların kapanmasının ramazana denk geldiğini belirterek, tatil hareketliliğin Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Bu hareketliliğin, 3 Temmuz'da sona ermesini beklediklerini anlatan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan yaklaşık 15 günlük sürede 13 milyon yolcunun taşınacağını dile getirdi. Yıldırım, "Otobüslerimiz 260 bin sefer yapacak ve 600 milyon liralık bilet satılacak. Biletler büyük ölçüde tükendi." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2017 12:09
Anahtar Kelimeler:
Otobüs BiletleriYaz TatiliRamazan Bayramı
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