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Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman'a üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak amacıyla geldiği belirlenen bir terörist, otostop çekerek bindiği araçta yakalandı.

Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman'a üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak amacıyla geldiği belirlenen bir terörist, otostop çekerek bindiği araçta yakalandı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:37
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Batman'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

BATMAN

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren bir teröristin Batman'da üst düzey yöneticilere yönelik eylem yapmaya hazırlandığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı.

Teröristin, Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine doğru otostop çekerek bindiği araçla ilerlediği ihbarını alan ekipler, Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan, yanında kimliği olmayan ve şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üst aramasında, bir tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, "Rojhat" kod adlı Sait İlmin isimli terörist olduğu ve kentte üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak üzere ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakın olduğu öğrenilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BatmanTerörTeröristOperasyon
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