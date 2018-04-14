Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden Düşmüyor
Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden...
'Bir Zamanlar Ben de'
'Bir Zamanlar Ben de'
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi

Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde

En fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda

Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde

En fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda

14 Nisan 2018 Cumartesi 15:58
0 Okunma
Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, "En fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak, yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde." dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Batı'nın kendi içerisinde ürettiği yeni mucitleri yoktur. O nedenle, kaos bölgelerinden beyin göçü sağlıyor. Şu anda en fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak ve yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde." dedi.

Yıldırım, termal bir otelde düzenlenen "Mazlum Coğrafyalar ve Ümmetin Yetimeleri" programında, Batı'nın, oluşturduğu teknolojilerin yanına yenilerini katabilmek adına deha kafalar aradığını söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin 250. yıldan sonra duraklamaya geçtiğini, sonra da yavaş yavaş yıkıldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İşte bu sebepten dolayı Batı'nın kendi içerisinde ürettiği yeni mucitleri yoktur. O nedenle, kaos bölgelerinden beyin göçü sağlıyor. Şu anda en fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak ve yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde. Dünyada 400 milyon yetim olduğu, sivil toplum kuruluşları tarafından tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler de 210 milyon diyor. Bu yetimlerin çoğu doğal afetlerden, yoksulluktan ve savaşlardan dolayı ya İslam ülkelerinde ya da geri kalmış ülkelerde bulunuyor."

"Baktığımız yetim sayısı 90 binin üzerinde"

Yıldırım, dünyadaki yetimleri, misyoner kuruluşlar ve suç örgütlerinin alarak çeşitli eğitimlere tabi tuttuğunu bildirdi.

Dünyada yetim çocuklarla en fazla ilgilenen sivil toplum kuruluşunun İHH olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Baktığımız yetim sayısı 90 binin üzerinde. Yıl içerisinde de 800 bini buluyor. Ne kadar az değil mi? İşte yetimlerimizi alıp, yönetici yaparak, bize düşman olarak gönderiyorlar. Onun için yetime bakarsan peygamberi bir çizgi çıkar. Allah son peygamberini yetim kıldı ve 'dünyada gelecekte insanlığın en büyük nimeti de, problemi de bu alandır' diye mesajı verdi belki de."

"Mescid-i Aksa'yı yıkma projesi son noktaya geldi"

Mavi Marmara yürüyüşünün 31 Mayıs'ta gerçekleşeceğini anımsatan Yıldırım, "Orada en az 500 bin insanla yürümemiz lazım. Bunlar güçten anlıyorlar. Mescid-i Aksa'yı yıkma projesi son noktaya geldi. Yürüyüşümüzün adı da 'Kudüs Müslümanların başkentidir'. Onun için otobüs otobüs sizlerden destek vermenizi istiyoruz. Şu İsrail'in her attığı adımda alacağı cevabın büyük olacağını bilinsin. Şimdi sünnete uyma ve meydanları doldurma zamanıdır."

İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk de kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İHH İnsani Yardım VakfıİHHBülent YıldırımBeyin Göçü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nevşehir'de iki kişinin cesedi bulundu
Nevşehir'de iki kişinin cesedi bulundu
İlkokulda silahla yaralama
İlkokulda silahla yaralama
Tankerin çarptığı yalının yıkılma riski var
Tankerin çarptığı yalının yıkılma riski var
Bursa'ya iki metro hattı inşa edilecek
Bursa'ya iki metro hattı inşa edilecek
Fabrika gibi okulun şanslı öğrencileri
Fabrika gibi okulun şanslı öğrencileri
'Avrupa Yeşil Başkenti'ne Türkiye'nin adayı Bursa
'Avrupa Yeşil Başkenti'ne Türkiye'nin adayı Bursa
Adli görüşme odası 59 oldu
Adli görüşme odası 59 oldu
Sakarya'nın dünyaya açılan kapısı: Karasu Limanı
Sakarya'nın dünyaya açılan kapısı: Karasu Limanı
4113 yaşındaki porsuk ağacı tescillendi
4113 yaşındaki porsuk ağacı tescillendi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ