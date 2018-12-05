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Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü

Batı Karadeniz'de hamsinin Doğu Karadeniz'e doğru kaymasının ardından balıkçıların yüzü çinekop bolluğu ile güldü.

Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü

Batı Karadeniz'de hamsinin Doğu Karadeniz'e doğru kaymasının ardından balıkçıların yüzü çinekop bolluğu ile güldü.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:02
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Batı Karadeniz'de çinekop bolluğu yüzleri güldürdü

DÜZCE

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece çinekop avcılığı için denize açılan balıkçılar, bol miktarda çinekopla limana döndü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin yerini çinekopun aldığını söyledi.

Çinekopun bu aralar bol miktarda çıktığını vurgulayan Karakaş, "Son bir hafta, 10 günden beri hamsi, Doğu Karadeniz'e doğru kaydı. Bunun akabinde de bölgemizde çinekop avcılığı yapılmakta. Burada çok ciddi miktarda çinekop avcılığı yapılıyor. Şu anda çinekop tekneleri geliyor ve kamyonlara yükleme yapılıyor." diye konuştu.

Mustafa Karakaş, çinekop bolluğunda balıkçıların önemli bir gelir elde ettiğini belirterek, "Batı Karadeniz'de hamsinin devamında çinekop da balıkçıların yüzünü güldürdü." dedi.

Çinekopun kilogramının 15 liradan satıldığını belirten Karakaş, çinekopun çok güzel bir balık olduğunu ve şu zamanlarda tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı Karadenizçinekop
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