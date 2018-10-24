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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

Başkentte trafik kazası: 1 ölü

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:56
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Başkentte trafik kazası: 1 ölü

ANKARA

Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İrfan Kayar (36) idaresindeki 06 EFU 59 plakalı otomobil, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı yakınlarında Şaşmaz istikametine seyrederken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen taksiyle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Kayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazadan taksi şoförü yara almadan kurtuldu.

Trafiğin bir süre aksamasına neden olan araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTrafik Kazası
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