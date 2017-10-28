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Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı

49 yabancı uyruklu şüpheli Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı

49 yabancı uyruklu şüpheli Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:24
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Başkentte terör örgütü DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 49 yabancı uyruklu şüpheli Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u, Başkentte düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 55 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat desteği ile Sincan, Etimesgut ve bazı merkez ilçelerde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 49 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu da tespit edildi. 

Yurt dışındaki çatışma bölgelerinde terör örgütü adına silahlı eylemlere katıldıkları da belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşOperasyon
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