Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97070
ALTIN
233.524
DOLAR
6.0961
STERLİN
8.0358
EURO
7.0113
Başkentte kaçakçılık operasyonu
Başkentte kaçakçılık operasyonu
"THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz"
"THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak...
Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında
Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında
Muğla'da yangın
Muğla'da yangın
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında
A Milli Futbol Takımı, Bosna...

Başkentte kaçakçılık operasyonu

Operasyonda, 8 bin 333 kozmetik ürün ile 454 yazıcı toneri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte kaçakçılık operasyonu

Operasyonda, 8 bin 333 kozmetik ürün ile 454 yazıcı toneri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:26
0 Okunma
Başkentte kaçakçılık operasyonu

ANKARA

Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 454 yazıcı toneri ile 8 bin 333 kozmetik ürün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından ekipler, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yaşayan M.Ç'nin evinde faturasız ve belgesiz 454 yazıcı toneri ve kartuşu olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç'yi gözaltına alırken, evdeki yazıcı tonerlerine ve kartuşlara el koydu.

Etimesgut ilçesinde değişik marka ve modellerde 2 bin 386 ürün ele geçiren ekipler, kaçak satış yapan M.V.M'yi gözaltına aldı.

Ekipler, Çankaya ilçesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde İ.G.G'yi bir araç içerisine kolilerle kaçak kozmetik ürünlerini taşırken suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 bin 947 kaçak kozmetik ürünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKAÇAKÇILIKOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidecek
Markette tüp patlatma tehdidi
Markette tüp patlatma tehdidi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Adnan Oktar soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı
Adnan Oktar soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı
Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi
Aileleri DEAŞ'a katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi
"Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok"
"Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok"
Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı
Terör örgütü elebaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan HDP il başkanı tutuklandı
'Kaşıkçı' soruşturmasına 2 savcı görevlendirildi
'Kaşıkçı' soruşturmasına 2 savcı görevlendirildi
PKK'lı terörist Devlet Aslan, Batman'da yakalandı
PKK'lı terörist Devlet Aslan, Batman'da yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ