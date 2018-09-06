Başkentte kaçak sigara operasyonu

ANKARA
İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Aramada tırın dorsesindeki kolilerde 57 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Tır şoförü T.E. ile araçtaki M.S.E. gözaltına alındı.
AA
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde tırda yapılan aramada 57 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
ANKARA
İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüsünün durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Aramada tırın dorsesindeki kolilerde 57 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Tır şoförü T.E. ile araçtaki M.S.E. gözaltına alındı.
AA