Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu

ANKARA

Ankara'da kurdukları seyyar istasyonla kaçak akaryakıt satışı yapan iki kişi düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda, 747 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre yolu Eryaman kavşağında seyyar akaryakıt tankeri taşıyan minibüsten bir tıra yakıt ikmali yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu yere gelen polis ekipleri, 06 GSF 07 plakalı minibüste bulunan fiber tanktan bir tıra santrifüj motorlu ve ucu vanalı hortum düzeneği ile akaryakıt ikmali yapıldığını tespit etti.

Minibüsteki tankerde 747 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Olayla ilgili D.Ö. ve İ.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalafetten işlem yapılırken akaryakıta da el konuldu.

Şüphelilerden D.Ö'nün ilgili kanuna muhalefet etmekten 6 suç kaydının olduğu belirlendi.