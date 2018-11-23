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Başkentte hırsızlık zanlılarına operasyon

Ankara'da hırsızlık olaylarına karışan 21 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Başkentte hırsızlık zanlılarına operasyon

Ankara'da hırsızlık olaylarına karışan 21 kişi polisin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

23 Kasım 2018 Cuma 10:00
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Başkentte hırsızlık zanlılarına operasyon

ANKARA

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri son bir ayda yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına alarak zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler ve Emek mahallelerinde çeşitli tarihlerde gerçekleşen 9 ayrı evden hırsızlık olayına ilişkin MOBESE kamera görüntüleri ve plaka tanıma sistemi üzerinde çalışma yapan ekipler 32 saatlik görüntüleri inceleyerek zanlıların S.K, S.E. ve H.H. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler bu kişilerin Bahçelievler Mahallesi'nde yine bir evi soymaya çalıştığı sırada operasyon düzenledi.

Polisleri karşılarında görünce kaçmaya çalışan şüpheli üç kişi yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda daha önce girdikleri evlerden çaldıkları bir led TV, bir dizüstü bilgisayar, iki cep telefonu, bir tablet bilgisayar ile bir oyun konsolu ve çok sayıda oyun CD'si ele geçirildi. Söz konusu çalıntı malzemeler polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Otomobilden hırsızlık yapan şüphelilere seyir halinde operasyon 

Çankaya bölgesindeki 12 ayrı otomobilden hırsızlık olayını da aydınlatmak için çalışma başlatan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin C.N.A. ve S.B. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarında kullanılan araçların plakaları da belirlendi.

Şüphelilerin peşine düşen ekipler C.N.A. ve S.B'yi seyir halinde iken araçlarına düzenlenen operasyon sonucu yakaladı.

Çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi yakayı ele verdi

Bu arada, Çankaya bölgesinde bazı hırsızlık olaylarına karışan 16 kişinin kimlikleri de görgü tanıkları ve incelenen kamera görüntüleriyle belirlendi.

Yapılan çalışmalar ve polisin sıkı takibi sonucu 16 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çankaya Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan toplam 21 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraHırsızOperasyonPolis
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