Başkentte ev yangını

ANKARA

Alınan bilgiye göre, Tunus Caddesi'nde avukat Nesli E'nin ikamet ettiği 4 katlı bir binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen ve daireyi saran alevler pencereden dışarı yükselirken, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak alevlerin diğer dairelere sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Yangın esnasında ev sahibinin evde olmadığını ve içeride bir köpek ile üç kedinin bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri hayvanları kurtarmak için içeri girdi.

Alevleri kontrol altına alarak daireye giren ekipler, dumandan etkilenen hayvanların telef olduğunu gördü.

Yangın haberini alan ve hayvanlarının telef olduğunu öğrenen ev sahibi kadın ise koşarak içeri girdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Sinir krizi geçiren Nesli E'ye olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.