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Başkentte cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar Sandıklı Cezaevi'nden firar eden hükümlü Ankara'da yakalandı

Başkentte cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar Sandıklı Cezaevi'nden firar eden hükümlü Ankara'da yakalandı

12 Ekim 2018 Cuma 10:28
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Başkentte cezaevi firarisi yakalandı

ANKARA

Afyonkarahisar Sandıklı Cezaevi'nden firar eden mahkum, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

 Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Sandıklı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İbrahim Ok, 10 Ekim'de firar etti. 

 Polis ekipleri, firarinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde ekipler, cezaevi firarisi Ok'un Sandıklı'daki bir köyden çaldığı 03 VB 627 plakalı kamyonet ile Ankara'ya gittiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünce durum Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Firari 20 dakikalık kovalamacanın sonunda yakalandı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, firari Ok'un kullandığı söz konusu aracı  fark ederek, durdurmak istedi. Firari mahkum, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda cezaevi firarisi Ok, İvedik Caddesi üzerinde yakalandı.

Ok'un hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarCezaeviFirarPolis
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