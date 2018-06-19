Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94511
ALTIN
194.785
DOLAR
4.7502
STERLİN
6.2602
EURO
5.4908
İnce'nin hedefi 107 miting
İnce'nin hedefi 107 miting
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Atletico Madrid'de 3 imza
Atletico Madrid'de 3 imza
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kolej Meydanı'nda yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kolej Meydanı'nda yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle saat 15.00'ten itibaren etkinlik sona erene kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

19 Haziran 2018 Salı 10:29
44 Okunma
Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle Kolej Meydanıve bazı yolların saat 15.00'ten itibaren trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Ziya Gökalp Caddesi (Mithatpaşa Caddesi kesişimi ile Kurtuluş Kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimi ile Kolej Kavşağı arası), Aksu Caddesi (A. Adnan Saygun Caddesi kesişimi ile Kolej Kavşağı arası), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi ve belirtilen yerlere açılan cadde ve sokakların çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentAnkaraKolej MeydanıTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk askeri Münbiç'te göreve başladı
Türk askeri Münbiç'te göreve başladı
Yarım asırlık meslek aşkı
Yarım asırlık meslek aşkı
Otomobil su kanalına devrildi: 3 ölü
Otomobil su kanalına devrildi: 3 ölü
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon
Adana'da sahte içki imalathanelerine operasyon
Adana'da terör operasyonu
Adana'da terör operasyonu
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı
Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı
Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama
Suruç saldırısına ilişkin bir tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ