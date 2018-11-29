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Başkentte asayiş uygulaması

Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında, aranan 10 şüpheli yakalandı, sürücülere 8 bin 559 lira trafik cezası kesildi

Başkentte asayiş uygulaması

Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında, aranan 10 şüpheli yakalandı, sürücülere 8 bin 559 lira trafik cezası kesildi

29 Kasım 2018 Perşembe 09:59
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Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA

Altındağ ilçesindeki asayiş uygulamasında, 10 aranan şüpheli yakalandı, sürücülere 8 bin 559 lira trafik cezası kesildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda akşam saatlerinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, 300 polis ile 20 çarşı ve mahalle bekçisi katıldı.

Ekiplerce 110 kontrol noktası, 14 umuma açık eğlence merkezi ve 15 sabit nokta ile parklardaki denetimlerde, 2 bin 220 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Kontrollerde arandığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 3 kişiye toplam bin 3 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen 664 araç sürücüsünden 10'una eksiklik ve kusurları bulunduğundan dolayı toplam 8 bin 559 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

Polis tarafından 14 iş yeri denetlenirken, 2 kişinin SGK kaydının olmadığı tespit edildi.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAsayişUygulamaPolis
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