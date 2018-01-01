Başbakan Yıldırım komandoların zorlu eğitimini izledi

ISPARTA

Başbakan Binali Yıldırım, 31 Aralık'ta partisinin Isparta 6. Olağan İl Kongresi ve çeşitli programlar için geldiği kentte Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Eğirdir ilçesinde bulunan komutanlığın Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Burada 6 eğitim parkuru, 127 engelin bulunduğu eğitim alanına ilişkin Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'den bilgi alan Yıldırım ve komutanlar için komandolar kısa bir gösteri sundu.

Eşi benzeri yok

İlk olarak dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin asıldığı "Çok Maksatlı Kule"de gösteri sunan komandolar, dünyada eşi benzeri bulunmayan, mühendislik açısından ödül alan 76 metre yüksekliğindeki kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" yöntemiyle iniş yaptı. Komandolar daha sonra "Komando Andı" eşliğinde 40 metreye tırmandı.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, eğitim gören komandoların yükseklik korkusunu yenmek, özgüvenini artırmak ve onlara muharebe sahasında karşılaşabilecekleri engellerden rahatlıkla geçebilme yeteneği kazandırmak amacıyla inşa edilen kuledeki gösteriyi ilgiyle izledi.

"Çok Maksatlı Kule"deki gösterinin ardından komandolarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, "Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Komando kursuna katılan subay, astsubay, asteğmen adayları ve uzman erbaşların, yükseklik korkusunu yenmek amacıyla defalarca kuleden indiği, gerekli yeterliliğe ulaşamamaları durumunda mezun edilmediği öğrenildi.

Film gibi eğitim

Daha sonra eğitim alanındaki Psikolojik Dayanıklılık Testi Parkuru'na geçen Başbakan Yıldırım, buradaki gösteriyi dikkatle takip etti.

Kursiyerlere, su altında, dehlizlerde, kanalizasyonlarda, üstü yanan su içinde, bataklık ve çamurlu arazide başarıyla operasyonel faaliyet icra edebilme yeteneğinin kazandırıldığı parkurdaki eğitimleri içeren gösteri, filmleri aratmadı.

Başbakan Yıldırım, gösterinin sonunda askerlerin yanına giderek "Vatan size minnettar" mesajı verdi.

"Güçlü, hazır ve cesur" komandolar

Dünyanın en zorlu eğitimlerinin verildiği Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki kurs ve eğitimlerle zor hava ve arazi şartlarında operasyon yürütebilen, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığı yüksek, sınırlarını her gün keşfeden komandolar yetiştiriliyor.

"Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" parolasıyla terörle mücadele için yetiştirilen askerler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin coğrafi şartlarına benzer arazilerde eğitim görüyor.

Komutanlıkta 18 ülkeden gelen kursiyerler Türk kursiyerlerle dünya orduları standardında eğitim alıyor.