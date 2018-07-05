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'Başbağlar katliamı"nın izleri yürek burkuyor'

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 25 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, katliama ait izler köydeki müzede sergileniyor.

'Başbağlar katliamı"nın izleri yürek burkuyor'

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 25 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, katliama ait izler köydeki müzede sergileniyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:42
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'Başbağlar katliamı"nın izleri yürek burkuyor'

ERZİNCAN

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 2013 yılında açılan kültürevinde oluşturulan müzede, 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen ve yaşları 13 ila 74 arasında değişen 33 kişinin anısı yaşatılıyor.

Girişinde katledilenlerin isimlerinin yer aldığı pano bulunan müzede, hain saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi kişisel eşyaları sergileniyor. Katliamın izlerini bütün çıplaklığı ile gözler önüne seren eşya ve fotoğraflar, ziyaretçilerin yüreklerini burkuyor.

Katliamda amcası, dayısı ve yakınlarını kaybeden eski Başbağlar Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerif Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede 33 vatandaşın katledildiklerinde üzerlerinde olan bazı kıyafetlerini bu acıyı unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için sergilediklerini söyledi.

Gül, bu olayı unutmamaları için çocukları ve torunlarına aktarmak istediklerini belirterek, olayın faillerinin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

Üzerinden 25 yıl geçen katliamı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Acımız ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Başbağlar katliamı sıradan bir katliam değil, tamamen planlı, programlı yapılan bir katliamdır. Bu katliam sadece Başbağlar'a yönelik yapılmadı, Türkiye ve Müslümanlara yönelik yapıldı, bunun bilincindeyiz. Dış güçler plan program yapıp içimizdeki vatan hainleri böyle bir eyleme kalkıştı."

"Gerekirse vatanımız için 33 bin şehit veririz"

Gül, tek dileklerinin katillerin, suçluların yakalanıp adalete hesap vermeleri olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu katliam, PKK'nın içimizdeki vatan hainleriyle müşterek yaptığı bir katliamdır. Türkiye kalkınma hamlesine başladığında dış güçler devreye giriyor. Başbağlar halkı olarak oyunlarını bozduk, acımızı içimize attık."

Türkiye üzerinde her türlü oyunun oynanmak istendiğine işaret eden Gül, Sivas ve Başbağlar'daki olaylarla insanların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

Söz konusu dönemde Başbağlar halkı olarak Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını anlatan Gül, "Hamdolsun, oyuna gelmedik, bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza sahip çıktık. 33 şehit verdik ama gerekirse vatanımız için 33 bin şehit veririz. Başbağlar katliamını unutmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbağlar KatliamıErzincanKemaliye
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