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Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Adana'da, barışmak için buluştuğu eşini yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin, annesinin evinde olabileceği ihtimali üzerine özel harekat ekiplerince operasyon düzenlendi

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Adana'da, barışmak için buluştuğu eşini yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin, annesinin evinde olabileceği ihtimali üzerine özel harekat ekiplerince operasyon düzenlendi

21 Eylül 2018 Cuma 09:32
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Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

ADANA

Adana'nın Çukurova ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşiyle barışmak için buluşan kişi, tartışma üzerine tabancayla eşini yaraladı.

Huzurevler Mahallesi'nde 10 yıllık evli ve 2 çocukları bulunan Murat G. ile ayrılma aşamasındaki eşi Selvi G. barışmak için arkadaşlarının evinde buluştu. 

Çift, burada konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat G. tabancayla Selvi G'ye ateş etti. Yaralanan Selvi G. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olayın ardından kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlatan polisler, şüphelinin otomobilinin Toros Mahallesi'nde annesinin evinin önünde olduğunu fark edince durumu diğer ekiplere bildirdi.

Aracın motor kısmının sıcak olduğunun fark edilmesi ve zanlının annesinin evinde saklanabileceği ihtimali üzerine bölgeye üç tim özel harekat polisi sevk edildi.

Şüphelinin annesinin evinin olduğu 8'inci kata uzun namlulu silahlarla operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda Murat G'yi bulamadı.

Apartmanın diğer katlarında da arama yapan ancak zanlıyı bulamayan ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan, Selvi G'nin dün karakola giderek Murat G. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaÇukurovaSilahYARALAMAKadın
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