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Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen, İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

Operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen, İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi

30 Ekim 2018 Salı 09:32
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Balıkesir'de tarihi eser operasyonu

BALIKESİR 

Balıkesir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir araçta tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Balıkesir-İzmir karayolundaki uygulama noktasında aracı durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde olduğu değerlendirilen İbranice altın yaldızlı "Tevrat olarak bilinen obje"yi ele geçirdi.

Operasyonda, İzmir'de polis memuru olarak görev yapan M.K (46), Manisa Kayapınar Mahallesi muhtarı F.E (44) ve Manisa'da müteahhitlik yaptığı belirlenen A.E (58) gözaltına alındı.

Balıkesir

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirTarihi EserKAÇAKÇILIKOperasyon
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