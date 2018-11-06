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Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan üç kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan üç kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

06 Kasım 2018 Salı 10:13
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Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BALIKESİR

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Memiş Mahallesi Kuvaa-i Milliye Bulvarı'nda aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı.

Kavga eden taraflar, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit ilçesinden destek olarak gelen çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

Pompalı tüfeklerden çıktığı belirtilen saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan Ferdi Meşe ile Fırat ve Şaban Algül, sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit'teki hastanelere kaldırıldı.

Edremit Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Ferdi Meşe, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burhaniye Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Fırat Algül'ün hayati tehlikesi bulunduğu, Şaban Algül'ün ise aynı hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Bu arada, Ferdi Meşe'nin öldüğünü öğrenen yakınları, kavga ettikleri gruptan birinin evini ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan kişilerin tespiti için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirSilahKavgaCinayet
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