Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
214.952
DOLAR
5.4717
STERLİN
6.9776
EURO
6.2122
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1...
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük
Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Ücretli öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı

Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:08
0 Okunma
Balıkesir'de motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki yayaya çarparak birini yaralayan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Yavuz (54) idaresindeki 10 YZ 590 plakalı motosiklet, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde yol kenarında duran İzzettin Alukmen ile Halil İbrahim Çiftçi'ye çarptı.

Alukmen'in hafif yaralandığı, Çiftçi'nin ise yara almadan atlattığı kazada, yere düşen motosiklet sürücüsü Adnan Yavuz başını asfalta vurması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Yavuz'un cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirMotosikletTrafik KazasıAyvalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Kahramankazan’da cinayet ve intihar
Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü
Antalya'da eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı öldü
Sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak
Sınav avukat sayısının kontrolsüz artışını sınırlayacak
Çiftçi makarnalık buğdayı doğrudan satacak
Çiftçi makarnalık buğdayı doğrudan satacak
'İlk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz'
'İlk sırada olmanın gururunu yaşıyoruz'
'Son bir yılda 1451 PKK'lı etkisiz hale getirildi
'Son bir yılda 1451 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Konya'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ