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Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı

Ramazan Bayramı Gaziantep'teki baklava üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı

Ramazan Bayramı Gaziantep'teki baklava üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 12:21
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Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı

GAZİANTEP

Ramazan Bayramı'nda misafirlerine Antep baklavası ikram etmek isteyen tüketiciler, Gaziantep'teki üretim tesislerinde yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde bayram için hazırlıklar sürüyor. Bin bir emekle üretilen baklavanın siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, çalışma sürelerini 12 saate çıkarırken, işletmelerin de personel sayısını yüzde 50'ye yakın artırdı.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, bu bayram yoğun talep görüyor. Antep fıstığı fiyatlarının artması nedeniyle yaşanan tartışmalara rağmen ustalar, Antep baklavasına geçen yıllara göre daha fazla talep olduğunu bildirdi.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, AA muhabirine, ramazanın son günlerinde yoğun talep aldıklarını vurguladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baklava için gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aktaş, "Çok şükür Antep baklavası her geçen gün daha fazla tanınıp, biliniyor. Damaklarda bizim ürünlerimiz farklı bir yer edinmiş durumda. Bu nedenle talep hızla artıyor." dedi.

Fazladan personel çalıştırıyorlar

Talepleri karşılayabilmek adına kapasitelerinin son noktasına kadar çalıştıklarını vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Şu anda mesai saatlerimizi neredeyse ikiye katladık. Ekstra eleman alımı yaptık. Daha önce baklavacılık yapmış arkadaşlarımızı bayram nedeniyle bünyemize kattık. Bu şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an sadece biz değil, tüm imalathaneler yoğun şekilde çalışıyor. Tahminen şu ara Gaziantep'te günlük 50 tona yakın baklava üretimi yapılıyordur. Yapılan baklavaları da kargo vasıtasıyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Normalde de zaten Gaziantep'te 15-20 ton arasında baklava üretimimiz gerçekleşiyor."

Baklava kargoculuğu yapan Faruk Yıldız ise Gaziantep'in eşsiz lezzetini Türkiye'nin her yerine ulaştırabildiklerini dile getirdi.

Bu yıl Kars'tan İstanbul'a güneyden kuzeye kadar her yere gönderim yaptıklarını aktaran Yıldız, "Daha önce de talep vardı ama bu sene işler daha yoğun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Baklava üreticileriBayram
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